In het park van Hengelhoef zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijftien damherten doodgebeten. Vermoedelijk gaat het hier om werk van een of meerdere wolven. De herten verbleven in een drie hectare groot omheind terrein.

De slachting vond plaats in de hertenweide langs een wandelpad in het vakantiepark Hengelhoef van de groep Oostappen. ‘Het is verschrikkelijk’, zegt Jos Mennen van de groep Oostappen die het vakantiepark ...