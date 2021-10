Brons voor afscheidnemende Kenny De Ketele en Robbe Ghys in WK-ploegkoers

Kenny De Ketele (36) en Robbe Ghys (24) hebben brons gepakt in de ploegkoers op het WK baanwielrennen in Roubaix. Het was voor De Ketele, die vrijdag zilver won in de puntenkoers, zijn laatste internationale wedstrijd.

De Belgen startten zeer goed in de ploegkoers. Ze sprokkelden twee punten in de eerste sprint en de volle vijf in de tweede. Het bracht hen meteen aan de leiding en ze werden ook tweede in sprint drie. De Ketele en Ghys bleven goed attent en pakten opnieuw de volle buit in sprint vijf. Frankrijk (Benjamin Thomas en Morgan Kneisky) en Groot-Brittannië (Ethan Hayter Oliver Wood) bleven het dichtst in de buurt. Tot Italië (Simone Consonni en Michele Scartezzini) een bonusronde pakten en de leiding overnamen. Ook de Fransen gingen na enkele sprinten over onze landgenoten. Halfweg stonden ze gedeeld derde met titelverdediger en olympisch kampioen Denemarken (Michael Morkov en Lasse Norman Hansen).

De Belgen pakten daarna wel wat punten, maar de concurrentie ook. Dus probeerden ze een bonusronde te pakken. Tevergeefs, maar het leverde onderweg wel weer vijf punten op en bracht hen weer op brons. De Denen rukten op naar de leiding en Frankrijk duwde België naar plaats vier. De Britten deden in finale de boel ontploffen, samen met Denemarken en Italië. De Belgen en de Fransen moesten achtervolgen en deden dat. Alle toppers namen een ronde, maar voor de slotsprint (voor dubbele punten) stonden ze vierde. Maar een tweede plaats volstond voor brons. Denemarken won, het zilver was voor Italië.

Het was voor De Ketele, die vrijdag zilver won in de puntenkoers, zijn laatste internationale wedstrijd. Hij rijdt enkel nog de zesdaagsen van Gent en Rotterdam.

Eerder op de dag zorgde Lotte Kopecky in de puntenkoers nog voor de eerste gouden medaille.