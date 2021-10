Toon Aerts volgt zichzelf op in befaamde kuil van Zonhoven na geweldige strijd, Eli Iserbyt blijft leider in Wereldbeker

Toon Aerts heeft zijn eerste Wereldbekerzege van het seizoen beet. De renner van Trek Baloise Lions bleek na een spannende wedstrijd de beste van een kopgroep van zes. Eli Iserbyt blijft leider in de Wereldbeker. Eerder won de Nederlandse Denise Betsema, de kopvrouw van Pauwels sauzen - Bingoal, de wedstrijd bij de vrouwen.

Na een jaartje afwezigheid door de coronapandemie maakte de cross van Zonhoven - inclusief de befaamde zandkuil - zijn glorieuze terugkeer op de veldritkalender. Nadat de wedstrijd jarenlang deel uitmaakte van de Superprestige, stond Zonhoven dit keer op het Wereldbeker-programma. Na de drie openingsmanches in de Verenigde Staten traden de veldrijders deze keer aan onder een stralend Limburgs zonnetje.

Laurens Sweeck nam de beste start en trok samen met Lars van der Haar, Eli Iserbyt en Toon Aerts al snel een gaatje. Quinten Hermans - in Fayetteville nog winnaar - bracht dat kwartet terug. Maar Sweeck had er duidelijk zin in: de zandduivel trok al snel opnieuw een gaatje. Sweeck reed beetje bij beetje weg, maar na een fout konden de achtervolgers toch weer aansluiten.

Bedrijvige Iserbyt

Geen probleem voor Pauwels Sauzen-Bingoal, want al snel nam een andere renner van de ploeg al het heft in handen. Eli Iserbyt - na zijn overwinningen in Waterloo en Iowa leider in de Wereldbeker - glipte weg, Lars van der Haar ging mee. Hermans miste de boot, maar trok al snel in de achtervolging. Iserbyt reed intussen weg van Van der Haar in de zandstrook, maar de Europese kampioen hield even later weer in. Zo kregen we met nog drie rondes te gaan drie koplopers: Iserbyt, Van der Haar en Hermans.

Foto: Belga

In de achtergrond kwam nog een trio aanzetten: Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck kwamen ook aansluiten. In de voorlaatste ronde schudde Iserbyt opnieuw aan de boom. Wegrijden lukte hem niet, Toon Aerts had even later meer succes: de Rijkevorselnaar pakte wat meters en toen de rest door een foutje van Iserbyt werd opgehouden, bedroeg de voorsprong plots meer dan tien seconden.

Aerts gaf zijn mooie marge niet meer weg in de slotronde en volgde zo zichzelf op in Zonhoven, want ook bij de laatste editie in 2019 was hij de beste. Lars van der Haar maakte er een dubbelslag van voor Trek Baloise Lions door tweede te worden, Eli Iserbyt werd derde en blijft zo leider in de Wereldbeker. Sweeck, Hermans en Vanthourenhout vielen naast het podium.

De volgende manche van de Wereldbeker is volgende week: dan is het veldritpeloton te gast in Overijse.

Uitslag cyclocross Zonhoven:

1. Toon Aerts

2. Lars van der Haar

3. Eli Iserbyt

4. Laurens Sweeck

5. Quinten Hermans

6. Michael Vanthourenhout

7. Daan Soete

8. Corné van Kessel

9. Toon Vandebosch

10. Pim Ronhaar