Eindelijk goud na twee keer zilver: Lotte Kopecky wereldkampioene in de puntenkoers

Lotte Kopecky heeft zich op het WK baanwielrennen in het Franse Roubaix tot wereldkampioene in de puntenkoers gekroond. Eerder won ze al twee keer zilver (donderdag in de afvalling en vrijdag in het omnium).

Lotte Kopecky startte goed in de puntenrit: een puntje in de eerste sprint en drie in de tweede en vierde. Ze deed meteen mee in de strijd om de medailles en het bracht haar over halfweg op de vierde plaats na de Nederlandse Kirsten Wild, de Britse Katie Archibald en de Amerikaanse Jennifer Valente na het nemen van een bonusronde. Kopecky won daarna de zevende sprint en pakte samen met Archibald, de Italiaanse Silvia Zanardi en de Portugese Maria Martins een tweede bonusronde. Het bracht haar naar de tweede plaats op vijf punten van Archibald. Nog was haar honger niet gestild en in haar eentje pakte ze bonusronde nummer drie. Op koers voor goud dus. Archibald vocht terug maar Kopecky bedreigen kon niet meer. Nog voor de slotsprint kon ze juichen. Na twee keer zilver - afvalling en omnium) - dus eindelijk goud voor Kopecky.