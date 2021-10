Minister Vandenbroucke wil al verplichte coronapas vanaf vijftig personen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil het Covid Safe Ticket (CST) uitbreiden naar evenementen vanaf vijftig personen, als die binnen plaatsvinden. U houdt die coronapas best altijd op zak. ‘Wie gevaccineerd is, zal een gemakkelijker leven hebben.’ Een nieuwe lockdown komt er niet, belooft hij.

Een uitbreiding van het Covid Safe Ticket en de mondmaskerplicht liggen op tafel maandag, op het bijeengeroepen kernkabinet. ‘Maar wacht niet op beslissingen van de politiek’, maant Frank Vandenbroucke aan. ‘Draag spontaan uw mondmasker.’

‘We weten wat we moeten doen en we moeten in actie schieten’, zei de minister en vice-premier bij VTM Nieuws. Vandenbroucke is er groot voorstander van om de coronamaatregelen opnieuw aan te scherpen. Mondmaskerplicht op het openbaar vervoer en in winkels is onontbeerlijk voor hem. De minister wacht zelf niet op een verplichting, hij ging vanmorgen alvast mét mondmasker op naar de bakker, hij raadt u hetzelfde aan. ‘Het helpt overigens ook erg goed tegen griep.’

Een verplichting om mond en neus te bedekken in de horeca hoeft dan weer niet voor Vandenbroucke. Daar zijn de CO2-meters topprioriteit. Hij raadt elke klant aan om die meters in het oog te houden. ‘Als de CO2-waarde boven 900 gaat, ben je tweedehandslucht aan het inademen.’

Geen nieuwe lockdown

Ander speerpunt in zijn beleid is het Covid Safe Ticket of de coronapas. Vandenbroucke pleit ervoor om dat al te verplichten voor publieke evenementen vanaf 50 personen binnen, en 200 personen buiten. ‘Het biedt geen absolute veiligheid, maar het is wel veel veiliger als je weet dat iedereen rondom je gevaccineerd of getest is.’

De federale minister belooft dat er absoluut geen nieuwe lockdown komt, er zullen geen sectoren moeten sluiten. Maar dat wil niet zeggen dat de vrijheid onbeperkt is, toch zeker niet voor niet-gevaccineerden. ‘Wie gevaccineerd is, zal een gemakkelijker leven hebben en meer vrijheid genieten. We gaan niet-gevaccineerden geen sterretje geven en zeggen: u mag niet meer buitenkomen. Maar ze zullen enkel vrij mogen bewegen als ze een covid-test laten afnemen en die test zelf betalen.’

Nieuwsanker Dany Verstraeten wou nog weten of we mogen blijven knuffelen. ‘Knuffelen is belangrijk’, weet de minister, ‘maar val niet tegelijk tien andere mensen om de hals. Zeker kwetsbare personen moeten daar voorzichtig mee zijn.’