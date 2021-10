Weerbericht | Het wordt een zonnige zondag

Het wordt een zondag met rustig en zonnig weer met hoogstens enkele hoge wolkensluiers, vooral dan in het westen van het land. Dat zegt het KMI.

De maxima schommelen tussen 10 graden in de Ardennen en 14 graden in Vlaanderen, bij een zwakke tot meestal matige wind uit het zuiden.

Ook zondagavond is het eerst nog helder tot licht bewolkt. In de loop van de nacht komen er geleidelijk meer wolkenvelden binnenschuiven vanuit het westen en op het einde van de nacht kan er wat lichte neerslag vallen in het uiterste westen van het land. Het kwik zakt naar 1 graad in het zuidoosten en 9 graden aan de kust.

Maandag is er meer bewolking met wat regen of enkele buien. Het wordt dan 10 tot 15 graden warm.