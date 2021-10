Daniel Pemberton wint Film Composer of the Year Award op World Soundtrack Awards

De Brit Daniel Pemberton wint de Film Composer of the Year Award voor de films ‘Enola Holmes’, ‘Rising Phoenix’ en ‘The Trial of the Chicago 7’, en de Amerikaan Carlos Rafael Rivera krijgt de TV Composer of the Year Award voor de muziek voor de series ‘The Queen’s Gambit’ en ‘Hacks’. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt op de 21ste uitreiking van de World Soundtrack Awards (WSA), het slotevenement van het Film Fest Gent.

Daniel Pemberton is geen onbekende bij de WSA. In 2014 won hij de WSA Discovery of the Year Award en hij werd al twee keer eerder genomineerd in de categorie Film Composer of the Year. Carlos Rafael Rivera valt voor het eerst in de prijzen bij de World Soundtrack Awards.

Van de zes songs die dit jaar in de running waren in de categorie Best Original Song gaat de award naar ‘Call me Cruella’ uit Disney’s ‘Cruella’. Het nummer werd geschreven door Nicholas Britell, Florence Welch, Steph Jones, Jordan Powers en Taura Stinson.

Met nominaties in drie verschillende categorieën was Nainita Desai een van de topfavorieten voor de World Soundtrack Awards, waarbij de WSAcademy sinds dit jaar ook scores voor documentairefilms toelaat in de filmscorecategorieën. Desai werd Discovery of the Year met haar score voor de documentairefilm ‘The Reason I Jump’.

De Public Choice Award ging naar de score van ‘SAS: Red Notice (SAS: Rise of the Black Swan)’ gecomponeerd door Benji Merrison. De Britse visual arts composer en sound designer Dougal Kemp mocht de Sabam Award for Best Original Composition by a Young Composer in ontvangst nemen. Hij schreef de score voor een scène uit ‘Nanook of the North’, de stomme documentairefilm uit 1922 van Robert J. Flaherty.

Tijdens de World Soundtrack Award Ceremony & Concert in de Gentse Opera stond het werk van de Griekse componiste Eleni Karaindrou centraal. Ze was te horen aan de piano samen met Brussels Philharmonic, onder leiding van Dirk Brossé, en kreeg de Lifetime Achievement Award. Karaindrou is het meest bekend voor haar nauwe samenwerking met de Griekse regisseur Theo Angelopoulos. Tot aan zijn dood in 2012 werkten ze meer dan twee decennia lang samen aan acht langspeelfilms.