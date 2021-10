Union blijft leider na felbevochten zege tegen Eupen

Union heeft zaterdagavond de ‘topper’ tegen Eupen met 2-3 gewonnen. Union had aan de rust een 0-2 voorsprong beet na goals van Undav en Teuma, maar Eupen knokte zich langszij met twee snel opeenvolgende goals van Kayembe en Agbadou. Toch was het Union dat alsnog met de driepunter ging lopen, want Nielsen stelde meteen na de gelijkmaker orde op zaken.

Dankzij de overwinning loopt Union als leider drie punten uit op Club Brugge, dat zondag nog in actie komt op het veld van Antwerp.

Wie voor aanvang van het seizoen zou zeggen dat Eupen-Union een wedstrijd in de bovenste regionen van het klassement zou worden, werd gek verklaard. Maar de 1B-kampioen trok zowaar als fiere leider naar de Kehrweg, waar het nummer drie in de stand Eupen in de ogen keek.

Union tankte afgelopen week vertrouwen door na een miraculeuze ommekeer tegen Seraing alsnog met de drie punten aan de haal te gaan, met dank aan een hattrick van de ingevallen Kaoru Mitoma. De Japanner werd voor zijn uitstekende prestatie beloond door Felice Mazzu met een eerste basisplaats tegen de Panda’s. Eupen verloor afgelopen week tegen Gent met 2-0, en Krämer voerde drie wissels door om tegen leider Union beter te doen: Kayembe, Ngoy en Amat kwamen in de ploeg.

Maar al snel mocht het plannetje van Eupen-coach Krämer de vuilbak in: na amper zes minuten kreeg Mitoma een duw van Nuhu in de zestien, scheidsrechter Bram Van Driessche twijfelde niet en wees naar de stip. Undav zette zich achter de bal en joeg het leer centraal in doel: 0-1.

Union in een zetel

Toch kon de promovendus niet op zijn lauweren rusten: op het kwartier werd Prevljak goed gelanceerd, maar de Bosnische international mikte zijn schot in de handen van Moris. Union had het meeste balbezit, maar Eupen snel nog eens in verlegenheid brengen lukte niet. Tot Teddy Teuma vanop een flinke afstand uithaalde met zijn linker: Eupen-doelman Himmelmann kon enkel toekijken hoe het leer perfect in het hoekje in doel verdween.

Ook Kayembe leek zin te hebben in een knap afstandsdoelpunt: amper twee minuten na de 0-2 haalde ook hij uit, maar zijn schot zoefde rakelings naast de kooi van Moris. Verder had Union de touwtjes stevig in handen, en in de tweede helft kreeg het zelfs nog twee keer de kans om de wedstrijd helemaal dood te maken: eerst kopte Kandouss een knappe cross van Nielsen voorlangs, nadien verkwanselde Vanzeir een grote kans nadat hij perfect werd weggestuurd door Mitoma.

Hoe dan ook: met een 0-2 ruststand trok Union met een goed gevoel de kleedkamers in, voor Eupen was er werk aan de winkel. Toch leek de thuisploeg in de tweede helft aanvankelijk niet te beseffen dat het tegen een 0-2 achterstand aankeek, want de tweede helft begon aan een gezapig tempo. Eupen kwam wel meer en meer in balbezit, maar echt kansen afdwingen lukte niet. Ook Union leek tevreden te zijn met de 0-2, waardoor het minder drang naar voor toonde. Het was wachten tot minuut 67 tot we eindelijk nog eens een kans te zien kregen: Mitoma slalomde voorbij enkele verdedigers, maar zijn krul naar de verste hoek ging net over.

Dolle vijf minuten worden ontsierd door supportersgeweld

Eupen leek te beseffen dat de tijd begon te dringen, en de Panda’s begonnen Union dan toch achteruit te drukken. En dat loonde, want we kregen vijf doldwaze minuten te zien aan de Kehrweg. Eerst schoot Kayembe op heerlijke wijze de aansluitingstreffer binnen, meteen erna kon Agbadou van dichtbij in de kluts de gelijkmaker binnenwerken. Toch werd alle hoop van Eupen meteen de kop ingedrukt: Vanzeir vond Nielsen voor doel, en de Deen schoot de 2-3 onhoudbaar binnen. Wat volgde was minder fraai: de thuissupporters bekogelden Anthony Moris met aanstekers, en ook andere Union-spelers kregen bier over zich heen. Scheidsrechter Bram Van Driessche stuurde de spelers naar binnen.

De stadionomroeper maande het publiek aan zich te gedragen, en na een kleine tien minuten oponthoud kon het laatste kwartier van de partij toch afgewerkt worden. Daarin kwam Eupen nog twee keer erg dicht bij de gelijkmaker: eerst pareerde Moris nog een knappe kopbal van Rocha, nadien knikte Amat een perfecte corner van Peeters nipt over. Union hield stand en legt dankzij de overwinning de druk bij Club Brugge, dat morgen moet winnen op Antwerp wil het Union vergezellen op de leidersplaats.