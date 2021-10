Hidalgo officieel socialistische tegenkandidate van Macron

De Franse socialisten hebben de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, officieel aangewezen als de kandidaat van de partij voor de presidentsverkiezingen van april volgend jaar. Hidalgo is zaterdag op een partijcongres in Rijsel voorgedragen, een week nadat drie vierde van de partijleden voor haar kandidatuur had gestemd

.

Hidalgo, die uit een Spaans arbeidersgezin komt, beloofde dat ze de focus op sociale rechtvaardigheid en klimaatbescherming zou leggen. Ze wil de mensen steunen die achtergelaten zijn, de vakbonden versterken, ‘de huurprijzen in moeilijke zones afbakenen’ en een ‘universele werkloosheidsverzekering’ invoeren.

Hidalgo is sinds 2014 burgemeester van de Franse hoofdstad. In recente peilingen scoort ze slechts 4 à 5,5 procent, tegen 8 procent een maand geleden, toen ze voor het eerst aankondigde dat ze van plan was als presidentskandidate op te komen.

President Emmanuel Macron ligt in de peilingen op kop met ongeveer 23 à 27 procent.