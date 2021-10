Schrijfwijze klopt Schrijfwijze: dicteewedstrijd van De Standaard draait uit op vriendenduel

Met Edward Van Hove, de nummer twee van vorig jaar, treedt een nieuwe naam toe tot de galerij der Schrijfwijzen. De finale van de editie 2021 draaide uit op een strijd onder vrienden. ‘Maar hij ként dat woord toch?’

Nul fouten in de eerste twee rondes, het langste woord gevormd én als laatste overeind gebleven in de moordende spellingbee: Edward Van Hove (44) was veruit de sterkste in De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden, een initiatief van De Standaard en NRC Handelsblad, Creatief Schrijven en de Vlaamse bibliotheken. En toch schrok de 44-jarige arbeidsinspecteur zelf van zijn overwinning.

Joost Verheyen, de winnaar van vorig jaar, struikelde namelijk in de finale over het woord aangifteformulier en werd tweede. Vanhove: ‘Zelfs al maak je hem na een jaar in de jungle midden in de nacht wakker, dan nog kent hij dat woord meteen.’

• Lees hier de dicteetekst van de finale van De Schrijfwijzen

Vanhove en Verheyen kennen elkaar en lezen dezelfde boeken: de Van Dale en het Groene Boekje, bijvoorbeeld. Dan krijg je na afloop in de catacomben van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel een discussie over het fatale woord. Vanhove: ‘In het Groene Boekje van 2005 stond alleen aangiften als meervoud, zoek maar op!’ En dan is een samenstelling dus met tussen-n. Verheyen: ‘Misschien dat ik daardoor begon te twijfelen.’ Bleek dat Verheyen gewoon de ‘e’ was vergeten. ‘Allicht omdat ik aan het twijfelen was over die ‘n’. Maar ik gun het Edward.’

‘Ik studeer niet meer zoals vroeger’, zei een fiere Van Hove na afloop. ‘Als twintiger blokte ik daar echt op, ik mikte vooral op het prestigieuze Davidsfondsdictee, dat was het echte werk. Het is ook niet dat ik het woordenboek vanbuiten ken, maar ik oefen wel vaak door aan dictees mee te doen. En op het moment dat brexit in het woordenboek werd opgenomen bijvoorbeeld, werd dat wel besproken onder de dicteevrienden. En zo leer je bij aan de toog.’

Chicklit en rendez-voustje

De eerste ronde van De Schrijfwijzen was een dictee pur sang. Sofie Lemaire las ‘Bibliodate’ voor, een tekst van de 24-jarige Marthe Van Loy, communicatiemedewerker bij het UZ Leuven (zie onder). Er werd gestruikeld over chicklit en rendez-voustje; detoxdiëten werd bij één iemand zelfs detox-Chinezen, en een deelnemer die niet zeker wist hoe je continu schrijft, maakte er dan maar voortdurend van. Zo werkt het dus niet. ‘Niet zo makkelijk’, vond Van Hove van ronde 1, en dat bleek: slechts elf van de zowat 150 deelnemers noteerden foutloos.

Van die elf gingen er nog een aantal flink de boot in bij ronde 2, waarin 21 instinkers in de vorm van multiple choice werden voorgelegd aan het publiek, onder wie voor het eerst ook een delegatie Nederlanders via NRC Handelsblad. Sint-Bernardshond of sint-bernardshond, linolium of linoleum, zo maar of zomaar: wie de juiste keuzes maakte, kreeg de juiste letters om vervolgens in ronde 3 een zo lang mogelijk woord mee te vormen.

Winnaar Van Hove bedacht reishandschoenen, het daarop lijkende reisdansschoenen van Vincent Van Eyken kwam eveneens uit op 16 letters. Ecodansschoenen (15 letters) van Lut Taillaert was misschien wel de mooiste vondst, maar we zochten een ander woord: renaissanceschoonheid, volgens juryvoorzitter Ludo Permentier een duidelijke verwijzing naar Astrid Houthuys, de chef eindredactie van De Standaard die de namiddag (na die opmerking licht blozend) aan elkaar praatte. Maar het moest ook niet juist zijn om op te vallen: huispronkpoes, paarseschoenenhit en suikertaksquotiënt was van het creatiefste dat zaterdag te horen was.