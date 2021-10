Mathias De Clercq (Open VLD) voert in Gent discrete gesprekken met Vooruit en CD&V om samen te werken aan één lijst voor de volgende verkiezingen. Dat bevestigen verschillende betrokkenen. Drie jaar voor de stembusslag van 2024 schudt de nieuwe kieswet de kaarten al grondig doorheen.

