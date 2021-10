Duizendtal gedetineerden ontsnapt na bestorming gevangenis Nigeria

Een groep zwaar bewapende mannen heeft vrijdagavond een gevangenis in Nigeria bestormd. Nigeriaanse media berichten dat bij de aanval in de stad Oyo, in het zuidwesten van het land, bijna duizend gedetineerden zijn ontsnapt.

Volgens een woordvoerder van de Abonlogo-gevangenis in Oyo ging het om een grote groep aanvallers die gewapend waren met vuurwapens en granaten. Hij bevestigde dat er gevangenen waren ontsnapt, maar kon niet zeggen om hoeveel mensen het ging. Een deel van hen zou inmiddels weer gepakt zijn. Of er bij de aanval slachtoffers zijn gevallen, is onbekend.

Dit jaar zijn al twee keer eerder gevangenissen aangevallen in Nigeria. In september konden 240 gedetineerden ontkomen tijdens een aanval en in april meer dan 1.800. Een groot deel van het Afrikaanse land wordt door criminele bendes gecontroleerd.