Voorzitter klimaatconferentie Glasgow twijfelt of akkoord wel mogelijk is

Tot een wereldwijd klimaatakkoord komen in Glasgow wordt ‘echt moeilijk’, zo heeft de Brit Alok Sharma, de voorzitter van de komende klimaatconferentie van de Verenigde Naties, zaterdag gezegd.

Een overeenkomst sluiten om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zal ‘op heel wat punten’ lastiger zijn dan de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. De wereld ligt ver achter op de afgesproken doelstellingen om de temperatuurstijging te beperken en de gevaarlijke opwarming om te buigen.

De topconferentie COP26 (Conference of the Parties), die op 31 oktober in Glasgow (Schotland) begint, is de deadline voor de landen om met ambitieuzere klimaatplannen voor de dag te komen in het kader van een proces van vijf jaar dat in Parijs overeengekomen is.

Sharma zei in een interview met de krant The Guardian: ‘Wat we in Glasgow proberen te doen, is eigenlijk heel moeilijk. Wat ze in Parijs hebben gedaan, was schitterend, het was een kaderakkoord, maar heel wat van de gedetailleerde regels werden naar de toekomst doorgeschoven.’

‘Dit wordt op heel wat niveaus zeker zwaarder dan Parijs’, voegde hij eraan toe. ‘Wat we mee hebben, is het inzicht dat we dit moeten aanpakken.’

Door de coronacrisis zijn er test- en quarantainemaatregelen getroffen voor de top. Zeker 25.000 afgevaardigden uit ruim 120 landen zullen de conferentie bijwonen. Grote verontreinigers als China en India moeten nog plannen voor het komende decennium indienen.

Het hoofddoel van COP26 is de opwarming tot 1,5 graden te beperken. ‘De vraag is of landen in Glasgow al dan niet bereid zijn zich aan de consensus van 1,5 graden te houden, daar zal de uitdaging liggen’, zei Sharma.