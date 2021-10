Betsema demonstreert in Ruddervoorde en neemt leiding over in tussenstand

Na drie WB-manches in de Verenigde Staten keerde het veldritcircus terug naar België voor de tweede manche van de Superprestige in het West-Vlaamse Ruddervoorde. Bij de vrouwen ging de zege naar een imponerende Denise Betsema (Pauwels Sauzen - Bingoal). Ze is meteen ook de nieuwe leider in de tussenstand om de Superprestige. Sanne Cant eindigde op een hoopgevende vierde plaats.

Het was Sanne Cant die enigszins verrassend de kopstart nam in de West-Vlaamse weidecross. De Lilse maakte bovendien in de eerste ronde op de schuine kant geen foutjes wat ervoor zorgde dat ze aan het eind van de eerste ronde mee aan de leiding fietste in een groepje van drie in het gezelschap van de Nederlandse dames Inge van der Heijden en Denise Betsema. Wereldkampioene Lucinda Brand kende een matige opening en moest al meteen een kloof laten.

Zonder Marianne Vos en Kata Blanka Vas - allebei een rustperiode inbouwend na de manches in de VS - en de pas morgen in Zonhoven herbeginnende Ceylin Alvarado was het aantal kanshebbers op winst eerder beperkt. Voor Cant ging het vooraan te snel zodat we met twee Nederlandse dames voorop zaten. Lucinda Brand had de jetlag duidelijk minder goed verteerd, torste ook nog een verkoudheid mee en zou nooit in de strijd om de zege voorkomen: de verwachte Denise Betsema en de minder verwachte Inge van der Heijden. Sanne Cant liet zich bijbenen door Annemarie Worst.

Sterke Van der Heijden

De 22-jarige Van der Heijden van het 777-team kende duidelijk een topdag en nam volop mee het initiatief. Betsema (Pauwels Sauzen - Bingoal) probeerde haar jongere landgenote onder druk en dat leek even voor halfkoers te lukken. Betsema sloeg een kloofje van een vijftal seconden. Sanne Cant bleef mooi in de strijd om de derde podiumplaats en Lucinda Brand knokte zich nog naar de vijfde plaats.

Betsema reed stelselmatig weg van haar overwegend Nederlandse concurrentes, een probleemloze derde seizoenszege lonkte voor de kopvrouw van het team van Jurgen Mettepenningen. Dankzij haar overwinning en het mindere resultaat van Lucinda Brand is Betsema ook de nieuwe leidster in de tussenstand om de Superprestige. Annemarie Worst reed zich nog naar de tweede plaats, de teruggevallen Inge van der Heijden moest vrede nemen met de derde plaats. Sanne Cant finishte op een hoopgevende vierde plaats.

Denise Betsema: ‘Mooie wedstrijd om te rijden’

Er stond geen maat op Denise Betsema. ‘Ik had gewoon een lekker ritme te pakken’, aldus de Texelse. ‘Ik heb de wedstrijd op mijn eigen tempo kunnen rijden, op kop ook. Dan heb je geen last van de foutjes van de anderen.’

Betsema wachtte tot halfweg koers om toe te slaan. ‘Ik moest nog wel even bekomen van de start want het was gewoon lastig. Iedereen maakte foutjes, ook ik. Maar dit was een mooie wedstrijd om te rijden. En nu kijk ik uit naar Zonhoven. We hebben er al twee jaar niet gereden dus kijkt iedereen uit naar de kuil.’

Sanne Cant: ‘Ik ben nog niet versleten, hé’

Sanne Cant finishte knap vierde en stak haar tevredenheid niet weg. ‘Ik had een redelijk gevoel te pakken’, zei ze. ‘Het was plezant. Kopstart? Ben nog niet versleten, hé. Ik wist dat de eerste schuine kant hectisch ging zijn. Ik wilde echt vooraan zitten. Leuk dat het lukte.’

Cant reed ook een slimmer koers. ‘Inge (van der Heijden, red) ging naar de kop en dat tempo lag te hoog’, analyseerde Cant. ‘Dat was jammer voor mij. Als het tempo iets minder hoog lag, had ik vermoedelijk mee gekunnen. Maar ik wilde vooral mijn eigen wedstrijd te rijden en weinig fouten maken. Morgen Zonhoven? Ik heb er vijf keer gewonnen en één keer tweede. Het is één van de mooiste crossen van het seizoen. Ik hoop op dezelfde benen en hopelijk met nog een beetje beter resultaat.’