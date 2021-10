Eli Iserbyt rijdt solo naar zege in Superprestige Ruddervoorde

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Superprestige-cross in Ruddervoorde gewonnen. De West-Vlaming kon profiteren van een valpartij van zijn medevluchter Quinten Hermans halverwege de wedstrijd en reed solo naar de overwinning. Hij wordt ook samen met Hermans en Toon Aerts gedeeld leider in de Superprestige.

De kopstart was voor de Zwitser Kevin Kuhn, maar die werd al snel opgevolgd door een attente Eli Iserbyt. De West-Vlaming trok nog in de eerste ronde weg met Toon Vandebosch, liet die even ontsnappen maar uiteindelijk kwam een groepje van een tiental renners weer samen. Quinten Hermans was achteraan de groep gestart omdat hij te laat op het appel verscheen, maar dook al in de tweede ronde naar de leiding op de schuine strook. Iserbyt liet het gevaar niet ontsnappen en dook naar zijn concurrent toe. Toon Aerts moest een eerste keer diep in het rood gaan om het gaatje met het duo te dichten, trapte op zijn adem en viel weer naar achteren.

Een sterke Hermans bepaalde het tempo en zette Iserbyt onder druk in het zand en op de technische stroken. Tot Hermans in de vijfde ronde op de balken in de fout ging en bijna ten gronde ging. Hermans moest de ketting opnieuw op zijn fiets leggen, waardoor Iserbyt riebedebie leek.

Hermans probeerde nog aan te dringen, maar ging een ronde later nog eens tegen de grond. In de achtergrond vocht Laurens Sweeck nog voor een podiumplaats, maar ook hij had af te rekenen met kettingproblemen. Iserbyt liet zich in eigen provincie niet meer bedreigen voor de koppositie en reed soeverein naar de overwinning. Hermans werd tweede, Aerts derde.

Iserbyt zit intussen al aan zes overwinningen in het jonge seizoen en pakte met zijn overwinning vandaag ook de leidersplaats in de Superprestige over van Toon Aerts. Iserbyt, Hermans én Iserbyt hebben elk 28 punten na twee manches van de acht manches.