Witte Huis geeft documenten moord Kennedy nog niet vrij

De Amerikaanse president Joe Biden heeft besloten geheime documenten over de moord op John F. Kennedy in 1963 eind dit jaar nog niet vrij te geven, maar pas in december 2022. Volgens het Witte Huis is meer tijd nodig om te bepalen of de documenten openbaar mogen worden.

Bidens voorganger Donald Trump gaf in 2018 2.800 geheime documenten over de moord vrij. Op aandringen van de veiligheidsdiensten bleef een deel geheim, naar verluidt tegen Trumps zin. Die stukken moesten opnieuw beoordeeld worden, waarna ze eventueel op 15 december van dit jaar alsnog zouden worden gepubliceerd. Door de coronapandemie heeft dit proces vertraging opgelopen. Biden heeft het staatsarchief en de veiligheidsdiensten daarom tot 15 december 2022 gegeven om het werk af te maken. Stukken die al wel beoordeeld zijn, worden zoals gepland op 15 december van dit jaar vrijgegeven.

De Amerikaanse wet bepaalt dat alle stukken over de moord op Kennedy openbaar moeten worden. Veiligheidsdiensten moeten daarom de informatie die ze geheim willen houden tot het absolute minimum beperken, staat in een memorandum dat het Witte Huis vrijdag publiceerde. Alleen als de nationale veiligheid, de internationale betrekkingen of lopende inlichtingen- of politieonderzoeken in het geding zijn, mag informatie geheim worden gehouden, laat het Witte Huis weten.

Online toegankelijk

De moord op de 46-jarige president is volgens het Witte Huis een ‘diepe nationale tragedie’ die de gemoederen nog altijd bezighoudt. Sinds de jaren negentig zijn meer dan 250.000 documenten over de moord vrijgegeven, zo’n 90 procent van het totaal. Het Witte Huis wil dat het nationale archief nog dit jaar komt met een plan om al het materiaal ook online toegankelijk te maken.