Twintig fietsen van Italiaanse baanrenners gestolen tijdens WK

In Roubaix, waar het WK baanwielrennen wordt gereden, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twintig fietsen van Italiaanse baanwielrenners gestolen.

‘Dit was het werk van goed georganiseerde criminelen. We wisten dat het moeilijk was om de fietsen te beschermen. Om die reden hebben we ervoor gekozen om in een hotel te overnachten met een eigen parkeergelegenheid, waardoor we zelfs langer moesten rijden. Die slimmigheid is niet voldoende gebleken om de diefstal te voorkomen’, zei manager Roberto Amadio tegen Sky Sport.

Naar verluidt zouden de fietsen dit weekend niet meer gebruikt hoeven te worden en kunnen de Italianen hun toernooi gewoon verderzetten. Het WK duurt tot en met zondag.

De politie van Roubaix onderzoekt de zaak.