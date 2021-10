Vooruit trapt participatieproject op gang

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft zaterdag in Mechelen het startschot gegeven van het participatieproject The Big Shift waarmee de partij de kloof tussen politiek en burger wil dichtrijden. Leden en niet-leden input geven voor de krachtlijnen van het partijprogramma en een dam op te werpen tegen extreemrechts.

Toen Rousseau in zijn toespraak naar de daadkrachtige aanpak van de coronacrisis door Frank Vandenbroucke verwees, kreeg de minister van Volksgezondheid een lang en krachtig applaus.

Vooruit ging het voorbije half jaar via een online participatietraject op zoek naar wat de grootste uitdagingen in onze samenleving zijn. Meer dan 1.500 deelnemers schoven vijf thema’s met 40 concrete uitdagingen naar voor. De meer dan duizend aanwezigen in de Nekkerhal stemden vandaag op de vijftien grootste uitdagingen waarmee The Big Shift aan de slag moet gaan. De stemming loopt nog online tot eind november. Vanaf december gaat The Big Shift op tournee met discussie-events over heel Vlaanderen om in het najaar van 2022 te stemmen over de politieke voorstellen voor de vijftien grootste uitdagingen op het Go Left XL congres van Vooruit.

Progressief leger

Een duizendtal mensen, onder hen een driehonderd niet-partijleden, zakte zaterdagmorgen af naar de Nekkerhal in Mechelen voor de aftrap van The Big Shift. Voorzitter Conner Rousseau lichtte de inzet van het participatietraject toe: ‘Veel mensen hebben het gevoel dat politiekers bezig zijn met hun eigen prioriteiten, in plaats van met dingen waar de mensen wakker van liggen.’

De partijvoorzitter deed ook een oproep tot alle progressieven. ‘Hoe groter onze beweging wordt, hoe groter de dam is die we kunnen opwerpen tegen extreemrechts. Jullie engagement en ideeën kunnen écht het verschil maken. Jullie enthousiasme zal zich uitbreiden als een olievlek onder alle geëngageerde mensen die vooruit willen. En zo groeien we uit tot een progressief leger van leden en vrijwilligers dat niet te stoppen valt!’