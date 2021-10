Vier keer zoveel vaccinaties in Wallonië door coronapas

Het Covid Safe Ticket heeft een positieve impact op de vaccinatiecijfers in Wallonië. Sinds bekend is dat de coronapas op 1 november wordt ingevoerd, is het aantal inschrijvingen voor vaccinatie verviervoudigd.

De Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) zegt in La Libre Belgique .Morreale dat ze ‘tevreden’ is over de stijging. ‘Voor we aankondigden dat we de coronapas wilden invoeren, rond 20 september, werden er ongeveer 600 personen per dag voor het eerst gevaccineerd. Vervolgens ging het naar gemiddeld 1.200 per dag. En sinds we aankondigden dat we de coronapas binnenkort zouden invoeren, zitten we op ongeveer 2.600 tot 2.700 personen per dag.’

Wallonië rondde zo de symbolische kaap van 70 procent van de bevolking die minstens deels gevaccineerd is. Ruim 60.000 personen met verminderde immuniteit kregen al een derde dosis. Een ongeveer even grote groep moet die derde prik nog krijgen. Vervolgens is het aan de 65-plussers.

Verplichte vaccinatie

Niet-gevaccineerde coronapatiënten zorg ontzeggen, daarvan kan geen sprake zijn, zeggen de federale vicepremiers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Pierre-Yves Dermagne (PS) zaterdag in De Standaard. Ze verschillen wel van mening over verplichte vaccinaties. ‘Ik denk dat er andere wegen zijn om vooruitgang te boeken.’