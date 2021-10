Nieuw-Zeeland heft lockdown op als 9 op de 10 inwoners gevaccineerd zijn

De lockdowns die van kracht zijn in sommige delen van Nieuw-Zeeland zullen opgeheven worden van zodra 90 procent van de inwoners volledig gevaccineerd is. Premier Jacinda Ardern kondigde ook aan dat de huidige alarmniveaus vervangen worden door een ‘verkeerslichtsysteem’.

Op dit moment zijn bijna zeven op de tien Nieuw-Zeelanders volledig gevaccineerd, meer dan acht op de tien kregen een eerste prik. Maar alleen in regio’s waar meer dan negen op de tien inwoners volledig gevaccineerd zijn zal het nieuwe verkeerslichtsysteem ingevoerd worden en wordt de lockdown opgeheven.

Evenwicht

‘Wie volledig gevaccineerd is, zal dan vrienden en familie kunnen terugzien en naar bars en restaurants kunnen gaan’, zei Ardern. Aanvankelijk was zij nog tegen het vastleggen van doelstellingen voor vaccinatie. Onder het nieuwe systeem zullen ondernemingen in groene en oranje zones die tot nu toe als een hoog risico werden beschouwd weer de deuren volledig kunnen heropenen voor gevaccineerde klanten. Ook in rode zones zullen ze kunnen blijven werken, maar met beperkingen.

Als Nieuw-Zeeland er effectief in slaagt 90 procent van de bevolking te vaccineren, zal het een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld tellen. ‘We vinden dus een evenwicht tussen een heropening en de veiligheid van onze bevolking’, zei Ardern.