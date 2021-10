Lega-leider Salvini verschijnt zaterdag voor de rechter

In de Siciliaanse hoofdstad Palermo begint zaterdag het proces tegen Matteo Salvini, leider van de rechtspopulistische partij Lega. Hij moet zich verantwoorden omdat hij in augustus 2019 een schip met migranten verbood aan te meren in Lampedusa.

Het openbaar ministerie beschuldigt Salvini van vrijheidsberoving en machtsmisbruik. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot vijftien jaar cel krijgen. Salvini was minister van Binnenlandse Zaken in de eerste regering van voormalig premier Giuseppe Conte. Hij volgde daarbij een harde antimigratielijn.

In augustus 2019 had het schip Open Arms meer dan 160 migranten gered op de Middellandse Zee. Vanaf midden augustus bevond het zich voor de kust van Lampedusa, maar het kreeg geen toestemming om daar aan te meren. De gezondheidssituatie en de spanning aan boord werden precair. Wanhopige migranten sprongen in het water in een poging naar de kust te zwemmen. Het schip van een Spaanse hulporganisatie werd uiteindelijk in beslag genomen zodat de overblijvende opvarenden aan land konden worden gebracht.

Verdediging vaderland

Salvini heeft al meermaals onderstreept dat hij handelde ter verdediging van zijn vaderland en in het belang van de regering. Het proces begon formeel op 15 september, maar werd meteen uitgesteld naar 23 oktober.