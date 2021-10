Conflict Ethiopië: VN luiden alarmbel nadat vliegtuig met hulpgoederen rechtsomkeer moet maken

Door luchtaanvallen van het Ethiopische leger op Mekelle, de hoofdstad van de regio Tigray, heeft een vliegtuig met hulpgoederen aan boord vrijdag rechtsomkeer moeten maken. Dat meldt Martin Griffiths, de topman die bij de Verenigde Naties bevoegd is voor de coördinatie van noodhulp.

Het VN-vliegtuig was op weg naar Mekelle, maar gezien de luchtaanvallen keerde het toestel terug naar de hoofdstad Addis Abeba. De VN zijn nu ‘zeer bezorgd over de veiligheid van hulpmedewerkers die burgers in nood helpen’, zegt Griffiths. De VN hadden toestemming gekregen voor de vlucht en hadden voorafgaand geen waarschuwingen ontvangen over gevechten in Mekelle.

In de noordelijke regio van Ethiopië verkeren na zowat een jaar conflict ongeveer 400.000 in acute hongersnood. Griffiths, een ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties, verklaarde ‘uiterst bezorgd’ te zijn omdat de aanvallen op Mekelle aanhouden.

Nobelprijs

Het Ethiopische leger startte onlangs een nieuw offensief tegen het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Daarbij kwam de regionale hoofdstad meermaals in het vizier. Volgens de rebellengroepering zijn burgers om het leven gekomen en vielen er ook gewonden.

De regering van premier Abiy Ahmed is sinds elf maanden in een conflict met het Volksbevrijdingsfront van Tigray verwikkeld. De premier, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2019, stuurde op 4 november 2020 het leger naar de regio om er de dissidente autoriteiten van het Volksbevrijdingsfront te verjagen. Hij beschuldigt hen van aanvallen op militaire basissen.

In de regio Amhara ten zuiden van Tigray, waar rebellen van TPLF in juni een offensief lanceerden, zou ondertussen fel gevochten worden.