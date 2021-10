Auto belandt in de Leie: vier inzittenden komen om

In Gent zijn vier inzittenden van een wagen om het leven gekomen nadat hun auto in het water is beland aan de Huidevetterskaai. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onbekend.

De lokale politie van Gent kreeg rond 2.30 uur een melding dat een voertuig door een afsluiting aan de Huidevetterskaai was gereden en in het water van de Leie belandde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brandweer zette duikers in. Ze troffen de wagen aan onder water, met daarin vier inzittenden. De vier personen kwamen om het leven, maar hun identiteit is nog niet bekend. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht, zegt de politie.