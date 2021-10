Zon breekt door na ochtendgrijs

Het weekend gaat van start met lokaal kans op ochtendgrijsheid. Eerst verwacht het KMI in vele streken behoorlijk wat wolkenvelden, maar ook plaatselijke opklaringen, vooral dan over de westelijke landshelft.

Als de nevel, mist en lage wolkenvelden zijn opgetrokken, komen er meer opklaringen vanuit het westen, vooral in de loop van de namiddag. De kans op een lokaal buitje is klein. Maxima tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 13 of 14 graden in het centrum. ‘s Avonds wordt het licht- tot halfbewolkt en blijft het droog. Ook volgende nacht blijft het droog en overwegend lichtbewolkt bij minima van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee.

Zondag is het rustig en zonnig met hoogstens enkele hoge wolkensluiers. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 of lokaal 15 graden in Vlaanderen.

Maandag dienen perioden van regen of buien zich aan. Die gaan gepaard met maxima van 10 tot 16 graden. Dinsdag en woensdag wordt het overwegend droog met zon en wolken, en maxima rond 15 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het droog en zonnig. Vrijdag kan het kwik nog een graad hoger landen op 16 graden.