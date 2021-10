Topaffiche voor eerste podcastfestival De Standaard

De Standaard zet op 3 en 4 december de Vlaamse podcast in de ­bloemetjes met een groot feest in samenwerking met de stad Oostende. Dat hadden we u eerder beloofd en nu de affiche klaar is, blijkt dat er niks van gelogen is.

Een van de blikvangers op het festival is Brian Reed, de maker van S-Town, een van de populairste podcasts ooit. Hij is ook senior ­producer van het al even bekende This American Life.

Op het festival hebben we het ook over onze job: nieuws. We gaan in gesprek met collega’s Anne ­Moraal (Vandaag, NRC), Adam Fleming (Newscast, BBC), Sarah Platt (The Journal, The Wall Street Journal) en Clare Toeniskoetter (The New York Times). Toeniskoetter werkt sinds 2017 voor The Daily, een dagelijkse nieuwspodcast van The New York Times die meer dan twee miljoen downloads per dag haalt. Adam Fleming was dan weer jarenlang de correspondent van BBC News in Brussel.

Er is meer. De podcast We didn’t start the fire loodst de luisteraar aan de hand van het nummer van Billy Joel doorheen de vorige eeuw. Over de strofe ‘Belgians in the ­Congo’ gaan de makers van de podcast in gesprek met Congo-kenner ­David Van Reybrouck. Dat gesprek is meteen ook de live-opname van hun podcast.

Natuurlijk hebben we ook nationale sterren op het podium. Xander De Rycke, een van onze podcastpioniers (of is hij dé podcast­pionier?) brengt zijn show Ben je nog aan het kijken? naar Oostende. Pedro Elias komt vertellen over ­Patiënt Pedro en Andries Beckers en Alex Agnew nemen een speciale ­aflevering op van hun podcast ­Welcome to the AA.

En we zijn nog niet uitgepraat. Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing blikken op het festival de eerste ­aflevering in van hun gloednieuwe podcast Belpop bonanza. Radio­maker Wim Oosterlinck stelt zijn literaire podcast Drie boeken voor, terwijl Marjan Justaert en ­Joris Van Damme napraten over de reeks Buitenbaan, die ze speciaal maakten voor De Standaard.

Neem uw eigen podcast op

Liever wat crimi? Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck van de erg populaire reeks De volksjury ­laten zien en horen hoe ze te werk gaan. Documentairemaker Annegriet Wietsma maakte dan weer de truecrimepodcast De Deventer ­mediazaak. Alleen is niet de moord hier het misdrijf, maar de berichtgeving in de media.

En dan hebben we nog niet eens alles vermeld wat er op zaterdag 4 december te beleven valt. Dalilla Hermans praat bijvoorbeeld met jonge podcast­makers die het heft in ­eigen handen hebben genomen. En u krijgt dan weer de kans om een trailer op te nemen van uw ­eigen podcast.

Ook vrijdag is het trouwens feest in Oostende. Die dag mikken we met allerhande workshops op bedrijven die een podcast willen (laten) maken, op potentiële adverteerders en vooral op aspirant-makers, docenten én studenten.

Wordt het u wat veel? Lees het dan even rustig na op dspodcastfestival.be.

De affiche is volledig, de enige die nu nog ontbreekt bent u.