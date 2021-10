Bannon negeert dagvaarding: parlementsleden stemmen voor strafrechtelijke vervolging

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de weg vrijgemaakt voor de strafrechtelijke vervolging van de rechts-populistische politicus en zakenman Steve Bannon wegens minachting van het Congres.

Steve Bannon, een bondgenoot van voormalig president Donald Trump, wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd omdat hij weigert mee te werken een onderzoek naar de bestorming van het Amerikaanse Capitool begin dit jaar.

Hij daagde niet op voor de commissie die onderzoek voert naar de bestorming van het Capitool in januari. Daarop nam de onderzoekscommissie dinsdag al unaniem een resolutie aan waarin ze Bannon beschuldigt van minachting van het Congres. Zo werd de eerste horde genomen om Bannon voor de rechter te brengen.

Donderdag stemde het Huis dan voor een doorverwijzing naar de federale aanklagers, die moeten beslissen om Bannon aan te klagen. Er stemden 229 parlementsleden voor en 202 tegen. Slechts negen Republikeinen sloten zich aan bij de 220 Democraten die voor stemden.

Nu is het aan de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland om zich over de zaak te buigen en te beslissen of het inderdaad tot een vervolging komt.

Executive privilege

Bannon blijft - net als Trump - volhouden dat zijn communicatie met de voormalige president, waar de commissie meer informatie over wil, beschermd is door het zogenaamde executive privilege. Dat houdt in dat de president van de Verenigde Staten en andere leden van de utivoerende macht onder bepaalde omstandigheden het recht hebben vertrouwelijke communicatie binnen de uitvoerende macht te houden en niet in te gaan op dagvaardigen vanuit de wetgevende of rechterlijke macht omtrent die vertrouwelijke communicatie.

Sommige experten in de Amerikaanse wetgeving trekken echter in twijfel of dat privilege nog geldt voor voormalige presidenten. De commissie stelt ook dat Bannon geen recht op dat privilege en dat hij dus hij dus wel verplicht is om te getuigen.

Bestorming

Bannon was de belangrijkste raadgever van Donald Trump in zijn eerste maanden als president. Op 6 januari bestormden aanhangers van ex-president Donald Trump het Congres. Daarbij kwamen vijf personen om het leven, onder wie een politieagent. Bannon wordt ervan verdacht dat hij vooraf kennis had van plannen voor het gewelddadige protest. Vorige donderdag negeerde hij een dagvaarding van de commissie die de bestorming onderzoekt.

‘Hij wist wat er ging gebeuren voor het gebeurde’, zei het Republikeinse parlementslid Liz Cheney voor de stemming. Zij is een van de twee Republikeinse leden van de commissie. ‘Bannon is de boeman van de Democratische Partij’, schimpte dan weer de Republikein Jim Banks, een volgeling van Trump.