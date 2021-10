Kenny De Ketele pakt zilver in puntenrit op WK baanwielrennen

Kenny De Ketele (36) is vrijdag op het WK baanwielrennen in het Franse Roubaix tweede geworden in de puntenkoers. Enkel de oppermachtige Franse topfavoriet Benjamin Thomas bleef hem voor. Zilver dus. Het is meteen zijn zevende WK-medaille en dat in zijn voorlaatste wedstrijd op het internationale toneel. Zondag gaat hij met Robbe Ghys voor goud in de ploegkoers.

De Ketele startte sterk. Na de eerste sprint trok hij door met de Spanjaard Sebastian Mora. Hij pakte de vijf punten bij de tweede sprint en nam een ronde. Zo stond hij meteen aan de leiding. Hij pakte nog eens drie extra punten en toen topfavoriet Benjamin Thomas een ronde pakte, reageerde De Ketele meteen. Opnieuw pakte hij een ronde en opnieuw met Mora. Ook de Nederlander Vincent Hoppezak was erbij. In sprint acht werd hij derde, goed voor twee punten.

Nog beter werd het toen Mora moest lossen en twintig punten moest inleveren. In de volgende sprint werd hij tweede achter Thomas, die beetje bij beetje dichterbij kwam. Zeker toen hij ook sprint tien won en De Ketele niks scoorde (53 punten versus 45). Thomas won ook sprint 11, voor De Ketele, waardoor het verschil nog zes punten bedroeg. Beiden trokken door en pakten weer een ronde. Het was duidelijk: het zou goud of zilver worden voor de Belg. Enkel Thomas kon hem bedreigen en die naderde na de twaalfde spurt tot vier punten. Een sprint later zelfs tot drie en eentje verder stonden ze helemaal gelijk. In de voorlaatste sprint haalde Thomas weer uit en werd leider, De Ketele pakte een puntje. In de slotsprint voor dubbele punten zette Thomas de puntjes op de i. Zilver dus voor De Ketele. Hoppezak pakte brons.

Zondag krijgt De Ketele een nieuwe kans op een medaille in de ploegkoers, samen met Robbe Ghys. Het duo werd deze zomer vierde op de Olympische Spelen in Tokio.

De Ketele behaalde in zijn carrière al zes WK-medailles (twee keer zilver en brons op de puntenkoers en goud en twee keer brons in de ploegkoers). Het WK is zijn laatste afspraak op internationaal niveau. Hierna rijdt hij nog twee zesdaagsen (Gent en Rotterdam) om dan zijn fiets aan de haak te hangen. Hij is en van de kandidaten om Peter Pieters op te volgen als bondscoach.