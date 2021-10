Hoofdprijs Film Fest Gent 2021 voor ‘Vortex’ van Gaspar Noé

Vortex van regisseur Gaspar Noé is door de Internationale Jury bekroond met de Grand Prix voor Beste Film op de 48ste editie van Film Fest Gent. Dat heeft de organisatie vrijdag laten weten.

De film Clara Sola, geregisseerd door de Costa Ricaans-Zweedse Nathalie Álvarez Mesén en met muziek van Gentenaar Ruben De Gheselle, won de Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek. Memoria, de eerste film van de Thaise regisseur Apichatpong Weerasethakul buiten zijn geboorteland, kreeg een Special Mention.

Vortex gaat over een naamloos ouder echtpaar in Parijs. De vrouw, een gepensioneerde psychiater, is dementerend. Ze wordt verzorgd door haar man, die daarnaast een boek schrijft over de relatie tussen dromen en films.

De vierkoppige internationale jury van Film Fest Gent bestond dit jaar uit Hlynur Pálmason, Lucas Belvaux, Florencia Di Concilio en voorzitter Doreen Boonekamp.

‘Waarachtig kunstwerk’

De jury was ‘onder de indruk door de mise-en-scène, originaliteit, regie, montage en het script, maar ook door de geluidsmix en het sounddesign en de uitzonderlijke performances van de acteurs’ in Vortex. De film van Noé is ‘niks minder dan een waarachtig kunstwerk’, zo staat in het jury-rapport.

Noé was in Gent aanwezig om zijn nieuwste werk zelf voor te stellen en kon de prijs vrijdagavond persoonlijk in ontvangst nemen. Aan de Grand Prix is een distributiepremie verbonden van 20.000 euro ter ondersteuning van de Belgische release en een mediacampagne ter waarde van 27.500 euro.

Vanaf 16 februari draait Vortex in verschillende Belgische bioscopen?, September Film brengt Memoria in 2022 in de zalen. Of Clara Sola ook in België te zien zal zijn is nog niet duidelijk.

Op maandag 25 oktober wordt bekendgemaakt welke film de publieksprijs van Film Fest Gent krijgt.