Alec Baldwin reageert op dodelijk schietincident: ‘Geen woorden voor mijn verdriet’

Alec Baldwin heeft vrijdag voor het eerst publiekelijk gereageerd op het dodelijke schietincident waar hij donderdag op een Amerikaanse filmset bij betrokken was. ‘Er zijn geen woorden om mijn verdriet en shock uit te drukken’, twitterde hij.

De 63-jarige Baldwin schoot op de set van de film Rust per ongeluk twee leden van de crew neer met een vuurwapen dat als rekwisiet diende.

Cameraregisseur Halyna Hutchins (42) werd door een kogel in haar buik geraakt en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Regisseur Joel Souza (48) raakte gewond en herstelt na behandeling in het ziekenhuis thuis.

Hoe er echte kogels in het vuurwapen terecht zijn gekomen in plaats van de gebruikelijke losse flodders, is niet duidelijk. Bij filmopnames worden vaak losse flodders gebruikt, omdat het losse kruit zorgt voor een schietgeluid. Er komt daarbij geen echte kogel uit het wapen.

De Hollywood-acteur laat weten aan het politieonderzoek naar het incident mee te werken. Hij is niet voor het ongeval gearresteerd of aangeklaagd.

Baldwin zegt contact te hebben met de man van Hutchins. ‘Mijn hart is gebroken voor haar man, hun zoon en iedereen die Halyna kende en liefhad’, schrijft hij op Twitter.