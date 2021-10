Podcasttips | Europa door sympathieke Britse ogen

Reis rond de wereld in drie podcasts. The Europeans geeft een vermakelijke kijk op de Europese actualiteit, Wereldmachten legt geopolitieke verschuivingen bloot, Controversial Japan duikt in het spanningsveld tussen het Westen en Japan.

Deze week verscheen de vijfde en laatste aflevering van De schaduw van Dutroux. De Standaard onderzocht 25 jaar na de Witte Mars samen met NRC hoe België is veranderd door de zaak-Dutroux. Welke sporen laat zo’n gruwel na in de samenleving?

Beluister ‘De schaduw van Dutroux’ >

Wereldmachten belooft de ‘geopolitieke verhalen achter de krantenkoppen’. Foto: Dag en Nacht Media

1. Wereldmachten onderzoekt het geopolitieke machtsspel

De podcastuitgever Dag en Nacht Media is drie nieuwe podcasts rijker. Je kent hen misschien van Opgewonden of De rode lantaarn. Kortom, de betere babbelreeksen. Die lijn zetten ze door met Veel saus, een humoristische kijk op de actualiteit door comedian Edson de Graça, en Alle geschiedenis ooit, waarin drie amateur-historici elkaar entertainen met weetjes en verhalen uit de wereldgeschiedenis.

Ik liet mijn blik vallen op Wereldmachten. Journalisten Tim Wagemakers en Hans Klis zijn experts in buitenlandpolitiek en graven in hun podcast naar ‘de geopolitieke verhalen achter de krantenkoppen’. In de eerste aflevering kom je te weten hoe vaccins worden ingezet als diplomatiek drukkingsmiddel. De tweede aflevering houdt het opsporingsonderzoek van Interpol kritisch tegen het licht nu de politieorganisatie de banden met Syrië opnieuw aanhaalt.

Als je interesse hebt in internationale politiek of gewoon een nieuwsjunk bent, dan vind je hier ongetwijfeld je gading. Het praterige format maakt wel dat je soms heel veel informatie tegelijk te verwerken krijgt. En als ik heel eerlijk ben: voor een podcast die pretendeert de verhalen achter de koppen te brengen, hoorde ik in de eerste aflevering vooral wat ik al gelezen had onder die koppen. De tweede vond ik daarom beter: de rugsteun van Interpol aan duistere regimes is een origineler, onderbelicht nieuwsverhaal.

Beluister ‘Wereldmachten’ >

Katy Lee en Dominic Kraemer hebben de podcast-x-factor: chemie. Foto: The Europeans

2. Europa, saai? ‘The Europeans’ overtuigen je van het tegendeel

Een duo, een telefoonlijn naar experts, en de drang om buitenlands nieuws bevattelijk te maken voor een groot publiek. Dat is niet alleen de opzet van Wereldmachten. Het Britse duo achter The Europeans maakt met die beperkte middelen al sinds 2017 een verrassend vermakelijke podcast over de Europese actualiteit.

In elke aflevering wisselen Katy Lee en Dominic Kraemer de betere faits divers af met diepere politieke inzichten, bijvoorbeeld over het juridische steekspel tussen Polen en de EU. De toon is charmant, grappig en een tikkeltje nerdy. Dat kondigt zich al meteen aan met de begintune: een pompeuze herwerking van de Eurovision-tune die op een vreemde manier ook doet denken aan de intro van Dag Sinterklaas. Alleen al daarvoor moet je luisteren.

Ben je gebeten door Europa? Check dan zeker ook de andere titels van Are We Europe, het pan-Europese netwerk waar The Europeans deel van uitmaakt.

Beluister ‘The Europeans’ >

Deze podcast overbrugt de kloof tussen Japan en het Westen. Foto: Human Burrito Productions

3. Wat schuilt er achter de Japanse clichés?

Made in Asia was het eerste grote evenement in Brussels Expo sinds de coronacrisis. Meer dan 55.000 Belgen lieten zich in het weekend van 8, 9 en 10 oktober onderdompelen in de Aziatische popcultuur. Ondertussen scoort Netflix zijn grootste hit ooit met Squid game, een dystopische Koreaanse thrillerreeks. De streamingdienst investeert ook fors in Japanse animereeksen.

Kortom: Oost-Azië is hot. Maar onze fascinatie gaat vaak gepaard met vooroordelen. Niets is zo voorspelbaar als een reportage over Japan, bijvoorbeeld. Als het niet gaat over de seksloze huwelijken, dan wel over de verstikkende bedrijfscultuur.

Controversial Japan gaat op zoek naar verklaringen voor die clichés. Waar botst onze Westerse mindset met de Japanse? En waarom zijn sommige aspecten van de Japanse cultuur zo omstreden? Als Japanse die grote delen van haar leven buiten Japan woonde, kijkt host Kaho Koda afwisselend door een Japanse en Westerse bril. Ze laveert daarin moeiteloos tussen persoonlijke anekdotes, feitenkennis en interviews. Zo verschaft ze meer cultureel inzicht dan eender welke Tom Waes.

Beluister ‘Controversial Japan’ >

Heb je tijdens een lange herfstwandeling zelf nog een fijne podcast gehoord? Laat het mij weten via podcasttips@standaard.be en wie weet beveel ik ze hier volgende week aan.

Veel luisterplezier!