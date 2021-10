Het hoogste reuzenrad ter wereld staat in Dubai en is liefst 250 meter hoog. Daarmee is het wereldrecord van de High Roller gebroken, een reuzenrad in Las Vegas dat net geen 100 meter kleiner is. Dubia opende het reuzenrad in het kader van de wereldtentoonstelling Expo 2020 die van start ging begin oktober na een jaar vertraging door de pandemie.