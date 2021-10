Brusselse café-uitbater reageert: ‘We zijn nooit medeplichtig geweest’

Na verschillende beschuldigingen van verkrachting door een barman, reageert de Brusselse bar El Café op Facebook. ‘We willen een voorbeeldfunctie uitoefenen’, klinkt het daar.

De Brusselse bars El Café en Waff zijn al een hele week verwikkeld in een verkrachtingsschandaal. De burgemeester wilde de twee cafés aan de Begraafplaats van Elsene, een populaire uitgaansbuurt voor studenten, sluiten, nadat op Instagram verschillende getuigenissen opdoken over een barman die meisjes zou drogeren en verkrachten. El Café heeft nu gereageerd op de gebeurtenissen, nadat donderdag opnieuw honderden mensen samenkwamen om de onveilige uitgaanssituatie voor meisjes en vrouwen aan te klagen.

‘We zijn nooit medeplichtig geweest aan geweld tegenover vrouwen en zullen dat ook nooit worden’, klinkt het in een verklaring op Facebook. Het café spreekt zijn steun uit aan alle slachtoffers. De café-uitbater verduidelijkt dat de geviseerde barman op staande voet ontslagen is. Het café ontkent wel dat de barman in het andere café gestationeerd zou zijn nadat de klachten opdoken, zoals geïnsinueerd werd op sociale media. ‘We zijn nooit op de hoogte gesteld door de politie over een onderzoek naar onze bar’, klinkt het. De beslissing om de barman over te zetten lag aan het feit dat hij al voor beide etablissementen werkte.

Het café heeft ook begrip voor de woede van de betogers. ‘We delen jullie woede’, klink het. El Café kondigt aan zich burgerlijke partij te stellen als de klacht tegen de barman gegrond blijkt. Het zegt ook in gesprek te zijn met de initiatiefnemers achter de betoging om de zaak veiliger te maken voor vrouwen. Het nam daartoe al enkele besluiten. Zo zullen ze afgedekte bekers, zogenaamde ‘condom cups’, aankopen, camera’s installeren en opleidingen aanbieden aan hun personeel.

‘De getuigenissen van de afgelopen weken hebben duidelijk gemaakt dat dit fenomeen een wereldwijd verschijnsel is en dat het van essentieel belang is dat zo snel mogelijk maatregelen worden genomen’, klink het nog. El Café neemt zich voor om een voorbeeldfunctie uit te oefenen en hoopt een bar te worden waar iedere persoon zich veilig kan voelen.