Nederlandse topdirigent Bernard Haitink overleden

De Nederlandse topdirigent Bernard Haitink is donderdagavond overleden bij hem thuis in Londen. Hij werd 92. Haitink bouwde in zijn lange leven een glansrijke carrière uit. Hij was wereldwijd actief, maar het meest blijft zijn naam verbonden met het Concertgebouworkest Amsterdam, dat hij meer dan een kwarteeuw heeft geleid.

Zijn carrière begon in 1957, toen hij eerste dirigent werd bij het Nederlandse Radio Filharmonisch Orkest. Vier jaar later werd hij tot chef-dirigent benoemd van het Concertgebouworkest in zijn thuisstad Amsterdam, samen met de veel oudere Eugen Jochum. Vanaf 1964 stond hij er alleen voor. Hij was er 65 jaar actief als dirigent. Tot zijn memorabele afscheidsconcert in 2019 was hij er kind aan huis.

Nochtans kende zijn relatie met het Concertgebouworkest hoogtes en laagtes. In het begin van zijn carrière had hij het moeilijk om als jonge dirigent zijn wil op te leggen aan de stermuzikanten van het orkest. Haitink was ook een complexe persoonlijkheid. Introvert en nerveus, maar ook heel gevoelig en charismatisch, was hij helemaal in zijn element voor een orkest, maar hij kon ook opvliegend reageren als het orkest niet de klank produceerde die hij wilde horen.

Haitinks samenwerking met het Concertgebouw was erg vruchtbaar. Hij verwierf wereldfaam als dirigent van klassieke componisten als Mozart en Beethoven, romantisch repertoire – Bruckner, Mahler en Strauss – en Franse muziek van Debussy en Ravel.

In de jaren 80 verzuurde zijn relatie met het orkest. In 1988 escaleerde een conflict over zijn nevenfunctie aan het hoofd van het Royal Opera House in Covent Garden in Londen, die hij sinds 1984 uitoefende en waar hij zijn passie voor opera kon uitleven. Toen hij in Amsterdam vertrok, vond hij in Londen een nieuwe thuis. Hij deed ook wereldwijd veel gastdirecties, van het Boston Symphony Orchestra en het Chicago Symphony Orchestra tot het London Symphony Orchestra en het Chamber Orchestra of Europe. In 2019 dirigeerde hij zijn laatste concert in het Amsterdamse Concertgebouw, met het Radio Filharmonisch Orkest in de Zevende Symfonie van Bruckner.