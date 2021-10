De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag deelgenomen aan de Europese top in Brussel. Omdat de 107de Europese top van Merkel mogelijk ook haar laatste is, kreeg ze donderdag een staande ovatie van haar collega’s. Maar voor ze in de bloemetjes werd gezet beleefde ze nog even een ongemakkelijk moment met Ursula von der Leyen. Bekijk het hierboven.

Na zestien jaar als leidster van het grootste land van de EU, is Merkel bij de verkiezingen van september geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. In de video hieronder gaan we even terug in de tijd: van haar eerste top-meeting in 2005 naar haar laatste.

Zestien jaar lang drukte Angela Merkel haar stempel op Duitsland, Europa en de wereld. Zondag gaan de Duitsers naar de stembus om een opvolger aan te wijzen. Duitsland­-correspondent Corry Hancké en EU-correspondent Bart Beirlant wegen de nalatenschap van de machtigste vrouw ter wereld.