Eindelijk opheldering over ‘mysterieus’ overlijden van gezin in Californisch wandelgebied

Een wandeltocht van 13 kilometer werd een gezin van drie en hun hond fataal. De speurders en hun familie stonden maandenlang voor een raadsel. Na uitgebreid onderzoek is er eindelijk duidelijkheid over de doodsoorzaak: oververhitting en uitdroging.

Vrees voor giftige algen, gesloten wandelpaden … De politie nam liever geen risico, toen het midden augustus de lichamen van de 45-jarige John Gerrish, zijn vrouw Ellen Chung (30) en hun eenjarige baby aantrof. Zelfs de gezinshond werd dood teruggevonden. Na maanden onderzoek hebben de speurders de doodsoorzaak vastgesteld: ‘De drie gezinsleden en de hond werden allemaal het slachtoffer van extreme hitte en uitdroging.’ Dat zei sheriff Jeremy Briese donderdag op een persconferentie.

De lichamen werden op anderhalve kilometer van hun wagen teruggevonden. De familie had ook een lege drinkbus van 2,5 liter bij zich. Op de dag van hun overlijden liepen de temperaturen op tot 43 graden, maar toen het gezin hun wandeltocht aanvatte, schommelden de temperaturen nog rond de 21 graden. ‘Het grootste deel van het 13 kilometer lange wandelpad heeft weinig schaduw of bomen’, verduidelijkte de sheriff. Hij veronderstelt dat het gezin de tocht onderschat had en vlak voor het einde bezweek.

Amateurspeurders

Volgens de sheriff heeft het zo lang geduurd om de doodsoorzaak vast te stellen ‘omdat hittegerelateerde overlijdens erg moeilijk te onderzoeken zijn’. De doodsoorzaak is uiteindelijk bepaald op basis van onderzoek, autopsieën en gifonderzoek. De FBI zou ook nog de smartphone-data analyseren om te achterhalen wat er die dag precies is gebeurd. Op het pad is er echter geen gsm-signaal, wat het gezin verhinderde om hulp in te roepen. ‘Toen de lichamen werden gevonden, waren er geen duidelijke tekenen van wat tot hun dood zou kunnen hebben geleid’, zei de sheriff nog.

De onduidelijkheid over de omstandigheden van hun dood deed heel wat speculatie ontstaan. Amateurspeurders beten zich vast in de zaak. Er werd geopperd dat de gezinsleden werden blootgesteld aan koolstofmonoxide. Of aan gas uit de naburige mijnen. Of ze werden getroffen door de bliksem.