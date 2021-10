‘Geen tijd te verliezen’, volgens Beke, maar Vandenbroucke hamert op belang wetenschappelijk advies

De Vlaamse regering wil de brede bevolking de kans geven een derde prik of boosterprik van het coronavaccin te krijgen. ‘Vaccinatie is niet de enige defensielijn, maar wel de belangrijkste. We moeten mensen maximaal kunnen beschermen.’

Na de bewoners van woonzorgcentra, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, zal dus ook de rest van de bevolking de kans krijgen een derde prik (of in het geval van het Janssen-vaccin een tweede prik) te krijgen. Bedoeling is om op die manier de bescherming in de bredere bevolking te versterken, zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bij VRT.Nws.

‘We denken dat er voldoende evidentie is om dat te doen, en dat we snel moeten beslissen’, aldus Beke. ‘Ik heb aan de experten gevraagd dat er snel een ei gelegd kan worden door de Hoge Gezondheidsraad, there is no time to waste. Maximaal vaccineren is het beste antwoord op de snel stijgende besmettingscijfers.’

Er is nu nog geen hele grote druk op onze ziekenhuizen, maar dat zal mogelijk wel effect hebben, benadrukt de minister. ‘Vaccinatie is niet de enige defensielijn, maar wel de belangrijkste. We moeten mensen maximaal kunnen beschermen.’

‘Een derde prik leek aanvankelijk voor niemand nodig, nu is die al uitgerold voor de kwetsbaren en 65-plussers, er is ook de vraag van zorgpersoneel dat al in januari is gevaccineerd, en we zien dat ook een aantal andere landen dat al doet.’

Minister Beke wijst ook op de praktische kant van de zaak. Hoe sneller er kan beslist worden, hoe meer tijd er is om dat organisatorisch rond te krijgen. Heel wat testcentra zijn immers alweer gesloten. Die mogelijke derde prik zou een vaccin van Pfizer of Moderna worden, gaf de minister tot slot nog mee. Woensdag zit het IMC Volksgezondheid opnieuw samen.

Vandenbroucke hamert op wetenschappelijk advies

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ‘heeft er geen probleem mee om de vraag expliciet voor te leggen aan de Hoge Gezondheidsraad.’ Bij zijn kabinet klinkt dat het IMC enkel overgaat op vaccineren, wanneer de wetenschap (de HGR en de taskforce vaccinaties, red.) daarover een gunstig advies geeft. ‘De bredere vraag om alle Belgen een boostervaccin te geven werd niet expliciet gesteld. Impliciet ligt de vraag wel al voor bij de HGR, omdat die werd gevraagd na te denken over verdere stappen.’ Die volgende stappen waren in de eerste plaats om mensen met onderliggende aandoeningen en personen met de AstraZeneca- en J&J-vaccins een boostershot te geven.

Is de minister verrast door het Vlaamse voornemen? Dat wil hij niet gezegd hebben. Wel zei hij in de bevoegde Kamercommissie op een vraag van Kathleen Depoorter (N-VA) dat er over een boostershot voor de brede bevolking ‘nog geen enkele onderlinge communicatie geweest tussen mijn collega binnen de Vlaamse regering (Wouter Beke, red.) en mezelf. Dit is nieuw voor mij.’