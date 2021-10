Waarom heeft Coldplay ook zoveel haters?

Deze week in Radar: popfenomeen Coldplay en Grond, een fictiereeks over Belgisch-Marokkaanse begrafenisondernemers.

Weinig bands hebben zoveel fans en tegelijk zoveel haters als Coldplay. Dat bleek ook weer meteen bij de nieuwe plaat van de Britse band, Music of the spheres. Cultuurredactrice Inge Schelstraete weegt het album maar wil het vooral hebben over één intrigerend vraagstuk: hoe komt het dat een van de grootste, populairste popbands van het moment tegelijk zo hard op de zenuwen kan werken?

Grond is de eerste Vlaamse fictiereeks die inkijk geeft in het leven van moslims in Molenbeek. Adil el Arbi en Bilall Fallah, bekend van de films Patser en Bad boys for life, regisseerden mee de serie. Maar hoe Patser-ig is Grond? Dat komen we te weten van mediaredactrice Valerie Droeven.

