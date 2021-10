Wat zijn hun plannen om de groene transitie fair, sociaal en betaalbaar te houden? Hoe redden we de planeet zonder onze welvaart te verliezen? Om 19 uur gaan in het voormalige Shellgebouw in Brussel drie ministers in debat in ‘De Grote Shift’, een reeks klimaatdebatten van De Standaard. U kunt het uitverkochte debat hierboven live volgen vanaf 19 uur.