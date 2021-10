Na de zomer van 2021 waarin West-Europa overstroomde, hitterecords de VS en Canada verschroeiden en Zuid-Europa door bosbranden in de as werd gelegd, stellen we ons de vraag: valt het klimaat nog te redden, of komen alle beloftes van de wereldleiders rijkelijk te laat? In bovenstaande video maakt buitenlandjournalist Dominique Minten de balans op.