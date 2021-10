Gezond, lokaal, vegetarisch, betaalbaar, duurzaam… Modewoorden? Of is het de voedingsindustrie ernst om ons menu klimaatneutraal te maken? Om 19 uur gaan in de Handelsbeurs in Gent vier topfiguren uit de voedingssector in debat in ‘De Grote Shift’, een reeks klimaatdebatten van De Standaard. U kunt het debat hierboven live volgen vanaf 19 uur.

Wat mogen we nog eten? En hoe blijven boeren bondgenoten? ‘De Grote Shift’ volgens Foods Benelux Unilever (Debora van der Zee), Colruyt (Stefan Goethaert), het Algemeen Boerensyndicaat (Hendrik Vandamme) en de Belgian Pork Group Westvlees (Jos Claeys). Erik Mathijs, professor landbouweconomie aan de KU Leuven, kent de hele keten, from farm to fork. Hij slikt niets zomaar. DS-journaliste Ine Renson leidt het debat in goede banen.

Zin om het debat alsnog bij te wonen? Krijg hier de laatste tickets te pakken.

Heeft u vragen voor ons panel? Stel ze aan onze collega’s van de podiumredactie op degroteshift@standaard.be, of stuur een SMS naar 0486 78 63 29 (max. 0,6€/sms).

Herbekijk hieronder drie opvallende momenten van de vorige debatten:

De Grote Shift is een ambitieuze opstap naar de klimaattop van Glasgow. Vijf debatten in vier universiteitssteden, met een panel van topfiguren en een uitdager gespecialiseerd in het thema van die avond. Dit wordt meer dan de zoveelste praatronde. Het is tijd voor oplossingen. Lees hier al onze artikels over De Grote Shift.