Gasprijzen door het dak. Staal- en chemiefabrieken voeren de lijst van grootste CO2-uitstoters van ons land aan. We zijn hoogdringend toe aan een nieuwe industriële revolutie. Met energie die voor honderd procent hernieuwbaar is. Om 19 uur gaan in De Singel in Antwerpen vier ceo’s in debat in ‘De Grote Shift’, een reeks klimaatdebatten van De Standaard. U kunt het debat hierboven live volgen vanaf 19 uur.

De ceo’s van ArcelorMittal Europe (Geert Van Poelvoorde), BASF Antwerpen (Jan Remeysen), TotalEnergies Belgium (Jaak Beuckelaers) en Engie Electrabel (Thierry Saegeman) geven antwoorden op de belangrijkste uitdagingen voor onze bedrijven. VUB-onderzoeker Tomas Wyns houdt hen bij de les. DS-journaliste Ine Renson leidt het debat in goede banen.

Eerder gingen al enkele ceo’s en topbankiers in debat in Het Depot (transport) en in de Ancienne Belgique (financiën).

Herbekijk hier het eerste debat over transport:

Herbekijk hier het tweede debat over de financiële sector: