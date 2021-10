Een muur van vrachtwagens op de wegen. Een lucht zwart van lowbudgetvluchten. Zonder andere mobiliteit stevenen we af op een wereldwijd infarct. Hoe zetten we de transitie in? Om 19 uur gaan in Het Depot in Leuven vier ceo’s in debat in ‘De Grote Shift’, een reeks klimaatdebatten van De Standaard. U kunt het debat hierboven live volgen vanaf 19 uur.