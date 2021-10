‘Oh wat lekker. Hè, fijn. Seks, seks. Ik heb zo’n honger.’ Die woorden ving een bezoeker van het Nederlandse pretpark Efteling op uit de mond van de bekende attractie Holle Bolle Gijs. Maar is dat werkelijk wat de sprekende vuilnisbak zegt?

De fervente Efteling-ganger twitterde over de opmerkelijke woordenschat van Gijs. Een woordvoerder van het park bevestigde vervolgens bij Omroep Brabant dat Gijs inderdaad ‘seks’ lijkt te zeggen. ‘Maar het is niet wat hij bedoelt’, aldus Steven van Gils. ‘Hij probeert ‘thanks’, ‘dankjewel’ in het Engels, te zeggen. Maar dat komt er niet helemaal lekker uit.’ Volgens de woordvoerder ‘hoor je ook een beetje wat je wil horen’, maar hij geeft wel toe dat het een beetje apart klinkt. ‘We gaan nog even met hem werken aan een taalcursus.’

In het Nederlandse pretpark Efteling kan je onder meer een bezoekje brengen aan Symbolica, een toverachtige sprookjesattractie waarbij je op audiëntie gaat bij koning Pardulfus. Onderweg kom je onder meer tovenaar Almar tegen. Maar die begroet de bezoekers op een wel heel eigenaardige wijze. Toen de Nederlandse Eftelingfan Eric Rovers het opmerkte, filmde hij het gebeuren. De beelden gingen in geen tijd viraal.