ZNA aanvaardt geen personeel meer dat niet gevaccineerd is, ACV verzet zich

De grootste zorgwerkgever van Vlaanderen, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), werft enkel nog gevaccineerde mensen aan. De regeling wordt al sinds september toegepast. De christelijke vakbond ACV werd niet gehoord en wil de regel aanvechten bij de directie.

‘Wie vaccinatie weigert, hoort niet thuis in de zorg’, verklaarde Antwerps schepen van Gezondheidszorg en ZNA-voorzitter Els van Doesburg (N-VA) op Twitter de beslissing van het Antwerpse ziekenhuisnet die dateert van september. De regel is niet van toepassing op personeel dat al in dienst is.

Volgens van Doesburg zijn er, voor zover zij weet, nog geen kandidaten geweigerd op basis van die beslissing. Het ACV spreekt dat nu tegen. De vakbond zegt op Radio 1 weet te hebben van minsten één weggestuurde sollicitant. ‘Er is helemaal geen wettelijk kader om die mensen te weigeren’, zegt vakbondsmedewerker Wouter Bernaerts.

Juridische discussie

Juridisch is er inderdaad discussie. Voor uitsluitsel blijft het wachten op het wettelijk kader dat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de tafel heeft liggen. ‘Natuurlijk wil ik graag een wettelijk kader, maar ondertussen moeten wij onze patiënten en zorgverleners beschermen’, zei van Doesburg daarover op Radio 1.

Jan Vanthournhout, specialist arbeidsrecht van HR-bedrijf SD Worx, zegt in een reactie op Radio 1 dat een rechter in twee richtingen zou kunnen oordelen. ‘Een vaak gehoorde mening is dat die vraag van ZNA in strijd is met de privacywetgeving, maar je zou evengoed kunnen zeggen dat er vitale belangen op het spel staan, die gevrijwaard moeten worden. En tegelijk loopt het ZNA wat vooruit op reglementering die er gaat komen, wat ook een factor kan zijn.’

Vacatures invullen

ACV is ook geërgerd dat de zaak niet met het personeel is doorgesproken. ‘We betreuren dat de ZNA-directie zich wil profileren op deze manier. Wij willen vooral onze vacatures ingevuld zien en extra mensen aan boord krijgen.’ Bernaerts vindt ook dat de directie met de maatregel de druk nodeloos verhoogt op de ongeveer 300 ZNA-personeelsleden die niet zijn ingeënt.

Van Doesburg maakt zich op Radio 1 nog sterk dat ZNA de regel niet toepast op personeel dat al in dienst is. Op de vraag of ZNA overweegt de vijf procent van het personeel dat niet is gevaccineerd te ontslaan wanneer dat wettelijk mogelijk wordt, antwoordt ze voorlopig ‘de discussie te blijven voeren’.

‘Wij doen bij ZNA wat men van ons verwacht: kwetsbaren beschermen. Wie vaccinatie weigert, hoort niet thuis in de zorg. Verantwoordelijkheid nemen heet dat, iets wat 95 procent van ons personeel al deed’, postte van Doesburg eerder op Twitter.