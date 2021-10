Zestigtal namaakwebshops met .be-domeinnaam opgerold dit jaar

Sinds begin dit jaar werden 58 frauduleuze webshops met een .be-domeinnaam opgedoekt. Dat zegt de Belgische vereniging van e-commercebedrijven BeCommerce vrijdag. Naar aanleiding van de Dag van de Webshop roept ze consumenten op om waakzaam te zijn.

Volgens cijfers van BeCommerce en domeinnaambeheerder DNS België kwamen er het afgelopen jaar zowat 25.000 .be-domeinen bij die aan e-commerce gelinkt zijn. Daarvan werden er 58 geïdentificeerd als frauduleus en ze werden ook opgedoekt. In 2020 had DNS België nog 276 valse webshops opgerold.

• Marketingprof: ‘We hebben de fysieke winkels gemist, waardoor we ze nu meer waarderen’

Elke actie tegen nepwebsites maakt het Belgische e-commercelandschap een stukje veiliger, zegt Sofie Geeroms, de managing director van BeCommerce, maar ‘er zijn jammer genoeg nog steeds frauduleuze webwinkels actief in de Belgische markt, zij het met een be.-domeinnaam of een andere, zoals .com of .nl.’

Tips voor veilig e-shoppen

Geeroms geeft als tips mee dat betrouwbare webwinkels vaak veel informatie geven over de onderneming, zoals handelsnaam, adres, ondernemingsnummer en algemene voorwaarden. Er is ook een keurmerk van BeCommerce.

Daarnaast geeft de browser ook de veiligheid van een webpagina aan, waarbij een slotje staat voor veilig. ‘Staat er in de plaats een uitroepteken, dan waarschuwt de browser expliciet dat de website niet beveiligd is. Vermijd deze websites. De kans is groot dat zulke websites virussen bevatten’, aldus Geeroms. Betalingen moeten voorts gebeuren in een beveiligde omgeving, te herkennen aan een url die begint met https.

De Dag van de Webshop is eigenlijk een meerdaagse: van 22 tot en met 24 oktober.