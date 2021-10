Weekend opnieuw droog, met zon op zondag

De dag start droog en zonnig, maar later wordt het zwaarbewolkt met hier en daar lichte regen of een bui. Het weekend wordt overwegend droog, met vooral zondag wat zon. Dat meldt het KMI.

In het noorden van het land start vrijdag al bewolkt, elders is het zonnig. In de namiddag neemt overal de bewolking toe met wat regen, al blijft het in het zuiden wellicht droog. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. De wind wakkert opnieuw aan en wordt matig tot (vrij) krachtig. Rukwinden liggen in de orde van 60 km/u of plaatselijk iets meer.

Vrijdagavond blijft het zwaarbewolkt met hier en daar lichte regen of een bui. Tijdens de nacht wordt het meestal droog met opklaringen en brede opklaringen over het westen. De minima liggen tussen 2 en 7 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee.

Zaterdag verloopt meestal zwaarbewolkt, al zijn er eerst vooral in het westen opklaringen, terwijl het oosten grijs is met soms motregen. In de loop van de dag breekt de bewolking af en toe en krijgen we een streep zon. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 13 of 14 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, tegen de avond uit het zuiden.

Zondag wordt het zonnig met een vrijwel heldere hemel, of soms decoratieve sluierwolken. We halen 10 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 14 of 15 graden in Laag-België. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms wat regen of een bui. In het zuidoosten blijft het wellicht droog. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden bij een matige zuidwestenwind.