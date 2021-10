Meer dan duizend covidpatiënten in het ziekenhuis

Het aantal dagelijkse hospitalisaties is met de helft gestegen ten opzichte van een week eerder. Er liggen weer meer dan duizend covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 93 covidpatiënten in het ziekenhuis opgenomen, de helft meer dan de week ervoor. Het aantal covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen is daardoor weer boven de duizend gestegen, tot 1.032. Dat is bijna een derde meer dan een week eerder. Het is van begin juni geleden dat het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen boven de duizend uitkwam. Op intensieve zorg liggen 230 patiënten, een vijfde meer dan een week eerder.