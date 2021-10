Genk ondergaat wet van de sterkste op bezoek bij West Ham

Racing Genk heeft donderdag geen resultaat kunnen boeken bij West Ham United op de derde speeldag van de groepsfase van de Europa League. Het ging ten onder met 3-0. West Ham is de autoritaire leider in Groep H met 9 op 9. Dinamo Zagreb, Rapid Wenen en Genk volgen op ruime afstand met 3 op 9.

De Limburgers zagen zich in het Olympic Stadium in Londen na tien minuten het openingsdoelpunt van Theo Bongonda door de neus geboord worden nadat de VAR voorafgaand buitenspel van Junya Ito geconstateerd had. De Hammers reageerden na twintig minuten met een lage kopbal van Tomas Soucek, door Maarten Vandevoordt uit doel geranseld met een kwieke reflex.

Met de rust in aantocht kwamen de Londenaren bijzonder goed weg na mistasten van goalie Alphonse Areola: de kopbal van Paul Onuachu ging net naast. Toch dook Genk de kleedkamers in met een koude douche, na alweer een tegengoal op spelhervatting: Craig Dawson (45.+1) kopte een corner met een boogbal in doel voorbij een kansloze Vandevoordt. Ook Bryan Heynen kon de bal niet meer keren voor de lijn.

Na een kwartier in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Issa Diop (57.) kopte via de lat in doel en Jarrod Bowen (59.) trof meteen erna raak via het been van Vandevoordt. Het resterende halfuur werd een maat voor niets. West Ham kwam op geen enkel moment meer in de problemen en speelde eenvoudig uit tot het laatste fluitsignaal. David Moyes liet in de slotminuten de 19-jarige middenvelder Daniel Chesters nog debuteren.

Eerder op donderdag raapte Rapid Wenen zijn eerste punten door met 2-1 te winnen van Dinamo Zagreb. Zo ligt de strijd om de tweede plaats nog volledig open.