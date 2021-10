Red Flames met monsterscore voorbij Kosovo in WK-kwalificatie, Tessa Wullaert scoort hattrick

De Red Flames (FIFA-19) hebben zich niet laten verrassen door Kosovo (Fifa-115) in de WK-kwalificaties. De Belgen overklasten zoals verwacht Kosovo, met een monsterscore als gevolg. Dankzij een hattrick van Tessa Wullaert, twee goals van Justine Vanhaevermaet en ook Cayman en De Caigny die een goaltje meepikten, werd het 7-0.

Na bijna een jaar afwezigheid in het King Power at den Dreef-stadion in Leuven vierden de Flames hun comeback in hun ‘thuisstadion’ voor meer dan 2.500 fans met een rist doelpunten. Het duurde geen twee minuten of uitblinker Justine Vanhaevermaet had een vrije trap van Tessa Wullaert tegen de netten gekopt. Nog voor de tiende minuut stond het al 2-0. Dit keer had Janice Cayman een voorzet van Wijnants tegen de netten geprikt. Op het kwartier was Wullaert daar al met de derde voor de Flames na een goede balverovering en dito pass van Vanhaevermaet.

Kosovo groef zich niet in waardoor de Flames ruimte kregen die ze in dank afnamen. Bij het rustsignaal stond er al een 5-0 te blinken op het scorebord. Tine De Caigny en opnieuw Vanhaevermaet hadden de score immers nog opgedreven. Even leken de Flames ook een onnodig tegendoelpunt te pakken nadat Philtjens met een domme handsbal een strafschop had veroorzaakt, maar Evrard stopte de elfmeter. Ook toen die hernomen moest worden stond Evrard pal.

In de tweede helft deed Vanhaevermaet er nog een assist bij voor Wullaert. 6-0 en het sein voor het publiek om de mexican wave in te zetten. Wullaert maakte haar hattrick nog compleet, waarna de Flames hun voet van het gaspedaal haalden en de wedstrijd rustig uitspeelden.

België wipt dankzij het gelijkspel van Polen tegen Noorwegen en dankzij een beter doelpuntensaldo voorlopig over Noorwegen naar de koppositie in groep F. Dinsdag in Noorwegen punten pakken blijft echter de boodschap, want alleen de eerste plaats geeft recht op een rechtstreeks WK-ticket.

Opstelling Red Flames: Evrard, Philtjens (62’ Iliano), Tysiak, Biesmans (45’ Tison), Vangheluwe (79’ Deloose) , Teulings (62’ Vande Velde), Vanhaevermaet, Cayman (79’ Blom) , Wullaert, De Caigny, Wijnants

Doelpunten: 2’ Vanhaevermaet, 8’ Cayman, 15’ Wullaert, 27’ De Caigny, 35’ Vanhaevermaet, 51’ 68’ Wullaert