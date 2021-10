Italiaanse oud-premier Berlusconi vrijgesproken van omkoping getuigen

Een Italiaanse rechtbank heeft de vroegere premier Silvio Berlusconi in een proces in samenhang met zijn bunga bunga-feestjes vrijgesproken, zo hebben de persbureaus Ansa en Adnkronos donderdag gemeld.

De 85-jarige leider van de conservatieve partij Forza Italia was ervan beschuldigd een getuige te hebben omgekocht om valse verklaringen af te leggen in het proces rond feestjes met jonge vrouwen. Maar de rechtbank in het Toscaanse Siena beschouwde dit als niet bewezen. De getuige was pianist Danilo Mariani. Ook hij verkreeg vrijspraak.

Sinds 1994 is Berlusconi vier keer premier van Italië geweest. Zijn laatste regering viel in 2011, toen hij verwikkeld was in schandaal over zijn beruchte ‘bunga bunga’-seksfeesten die werden bijgewoond door modellen en een tienermeisje met de bijnaam Ruby. Berlusconi zou de minderjarige betaald hebben om seks met hem te hebben. Die feestjes leidden tot het Ruby-proces, waarin Berlusconi in 2015 werd vrijgesproken.